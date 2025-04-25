Motosiklet tutkunları Adıyaman'daki motofestte bir araya geldi

Adıyaman Valiliği öncülüğünde düzenlenen Motofest etkinliği, Beşpınar Mesire Alanı'nda başladı.

Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda motosiklet tutkunu, doğa ile iç içe kamp ve festival deneyimi yaşamak üzere Adıyaman'da bir araya geldi.

Ziyaretçiler, festival alanlarına kurulan stantlarda kentin kültürel değerleri ve turizm potansiyelini tanıma imkanı buldu.

Mesire alanında kamp kuran motosikletseverler, gün boyunca süren çeşitli etkinliklerin ve oyun gruplarının da keyfini çıkardı.

Motofest etkinliği 3 gün boyunca konserler, gösteriler ve toplu sürüş gibi birçok aktiviteyle devam edecek.

Adıyaman Valisi Osman Varol, festival alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinin üzerinden iki yılı aşkın bir sürenin geçtiğini hatırlattı.

Kentin yeniden ayağa kalkma sürecinde sosyal ve kültürel etkinliklerin önemine dikkati çeken Vali Varol, şunları kaydetti:

"Adıyaman ayağa kalkıyor. Büyük afetin üzerinden 2 yıldan fazla zaman geçti. Bu süreçte sadece fiziksel yapıları yeniden inşa etmekle yetinmiyoruz, vatandaşımızın moralini, sosyolojik yapısını da güçlendirmek zorundayız. İlimiz sıcak bir bölge ve motosiklete ciddi bir ilgi var. Bu sadece Adıyaman için değil, bölge genelinde de geçerli. Bu nedenle etkinliğimizin temasını motosiklet olarak belirledik."

Festivalin kentin tanıtımına büyük katkı sunacağını anlatan Varol, "Motofest yalnızca motosiklet tutkunlarına değil, doğa ve maceraseverlere, gezmeyi ve güzel vakit geçirmeyi seven herkese hitap ediyor. Bu festival aracılığıyla Adıyaman'ın doğal güzelliklerini, tarihi değerlerini ve zengin gastronomisini hem bölge halkına hem de Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilere tanıtmayı hedefliyoruz." dedi.

Etkinliğin 3 gün süreceğini aktaran Varol, "Festival boyunca konserler, etkinlikler ve çocuklara özel aktiviteler düzenleniyor. Bu güzel ortam sayesinde şehrimizin sadece fiziksel olarak değil ruhen, sosyal ve manevi açıdan da iyileşmesine katkı sunmuş olacağız. Pazar gününe kadar sürecek bu etkinlikte, birbirinden güzel sürprizler katılımcıları bekliyor olacak." diye konuştu.

AK Parti Adıyaman milletvekilleri İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan da festivalin, kentin tanıtımı için önemli olduğunu ve bu tür organizasyonları yapmayı planladıklarını ifade etti.