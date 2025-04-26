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        Adıyaman'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

        Adıyaman'da dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 12:12 Güncelleme: 26.04.2025 - 12:27
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        Adıyaman'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
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        Adıyaman'da dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık operasyonu kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 102 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 265 mermi ve dolandırıcılıkta kullanılan çeşitli materyal ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan S.T., K.Ö. ve Ş.A.Ç. tutuklandı, R.K. savcılıktan, A.U. ile A.K. adli kontrol şartıyla hakimlikten serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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