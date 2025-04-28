Adıyaman'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Adıyaman'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 02 FC 275 plakalı otomobil, Eğriçay Köprüsü üzerinde önce A.G. idaresindeki 02 ABG 444 plakalı otomobile ardından S.Ç. yönetimindeki 02 HY 380 plakalı otomobile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan A.G. ile S.Ç. ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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