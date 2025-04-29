Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
ADIYAMAN(AA) - Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
N.K. idaresindeki 02 AV 770 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi'nde A.Ç. yönetimindeki 02 AEY 336 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ve motosikletteki O.B.D. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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