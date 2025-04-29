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        Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 09:33 Güncelleme: 29.04.2025 - 09:55
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        Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        ADIYAMAN(AA) - Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        N.K. idaresindeki 02 AV 770 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi'nde A.Ç. yönetimindeki 02 AEY 336 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada, motosiklet sürücüsü ve motosikletteki O.B.D. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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