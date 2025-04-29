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        Adıyaman'da çarpışan otomobillerdeki 6 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazası 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 11:30 Güncelleme: 29.04.2025 - 11:30
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        Adıyaman'da çarpışan otomobillerdeki 6 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazası 6 kişi yaralandı.

        Balkar Beldesinde K.O idaresindeki 43 UE 904 plakalı otomobil, Eren B. idaresindeki 07 ETZ 64 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücülerle araçlardaki 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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