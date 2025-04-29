Adıyaman'da çarpışan otomobillerdeki 6 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazası 6 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazası 6 kişi yaralandı.
Balkar Beldesinde K.O idaresindeki 43 UE 904 plakalı otomobil, Eren B. idaresindeki 07 ETZ 64 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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