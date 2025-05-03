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        Ankara'daki öğretmenlerden Adıyaman'daki öğrencilere 4 bin kitap

        Ankara'nın Etimesgut ilçesinde görev yapan eğitimciler, hazırladıkları sosyal sorumluluk projesiyle Adıyaman'daki depremzede çocuklara 4 bin kitap ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 11:52 Güncelleme: 03.05.2025 - 11:52
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        Ankara'daki öğretmenlerden Adıyaman'daki öğrencilere 4 bin kitap
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        Ankara'nın Etimesgut ilçesinde görev yapan eğitimciler, hazırladıkları sosyal sorumluluk projesiyle Adıyaman'daki depremzede çocuklara 4 bin kitap ulaştırdı.

        Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ve Ata Anaokulu yürütücülüğünde hayata geçirilen "Az geldik uz geldik hediyelerimizle geldik" projesi kapsamında Adıyaman'daki anaokullarına binlerce kitap toplandı.

        Proje kapsamında ilçedeki bazı okullarda görev yapan öğretmen ve yöneticiler, çok sayıda kişi ve kurumun desteğiyle 4 bin hikaye kitabı temin etti.

        Yaklaşık 20 kişilik eğitimci grubu, otobüsle Adıyaman'a gelerek hazırlanan kitapları kentteki 25 anaokuluna ulaştırdı.

        Etimesgut Ata Anaokulu Müdürü Cemal Önder, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyle hem kentteki çocuklara kitap sevgisi kazandırmayı hem de Ankara’daki öğrencilerde yardımlaşma bilincini geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Kentte 25 okula kitap ulaştırdıklarını belirten Önder, "4 bin kitabın yanında hikaye dinlemeleri için minderler ve küçük bir sürpriz olarak horoz şekerler de getirdik." dedi.

        Anaokulu öğretmeni Sibel Ekener Göksu ise Adıyaman'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek "850 kilometre yol geldik. Bize hiçbir şey zor gelmedi. Buradaki çocuklarla kitaplarımızı paylaşmaktan dolayı çok mutluyuz. Adıyaman’a kurduğumuz bu gönül köprüsünün bir parçası olmaktan onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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