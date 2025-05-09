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        Sırrı Süreyya Önder için memleketi Adıyaman'da taziye kabulü başladı

        Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yakınları, memleketleri Adıyaman'da taziyeleri kabul ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 15:06 Güncelleme: 09.05.2025 - 15:16
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        Sırrı Süreyya Önder için memleketi Adıyaman'da taziye kabulü başladı
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        Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yakınları, memleketleri Adıyaman'da taziyeleri kabul ediyor.

        Karapınar Mahallesi'ndeki Merinos Taziye Evi'nde, Önder'in yakınları başsağlığı dileklerini kabul etti.

        Taziye evine gelen Önder'in annesi Zeliha Önder, girişte oğlunun olduğu fotoğraf önünde ağıt yaktı.

        Ziyarete, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Dilan Kunt Ayan ve Ferit Şenyaşar ile partinin Adıyaman teşkilat üyeleri ve Önder'in yakınları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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