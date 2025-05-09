Sırrı Süreyya Önder için memleketi Adıyaman'da taziye kabulü başladı

Ziyarete, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Dilan Kunt Ayan ve Ferit Şenyaşar ile partinin Adıyaman teşkilat üyeleri ve Önder'in yakınları katıldı.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yakınları, memleketleri Adıyaman'da taziyeleri kabul ediyor.

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