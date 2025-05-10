Adıyaman'da "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" etkinliği düzenlendi

Kaymakam Ali Cemal Altınöz'ünde katıldığı etkinlik kapsamında emniyet ve jandarmada görev yapan trafik ekipleri, araç sürücülerine çiçek, broşür ve reflektör dağıttı.

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