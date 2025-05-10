Adıyaman'da "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" etkinliği düzenlendi
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.
Kaymakam Ali Cemal Altınöz'ünde katıldığı etkinlik kapsamında emniyet ve jandarmada görev yapan trafik ekipleri, araç sürücülerine çiçek, broşür ve reflektör dağıttı.
Altınöz, araç sürücülere trafik kurallarına uymaları gerektiğini hatırlattı.
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