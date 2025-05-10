Çelikhan Kaymakamı Altınöz'den esnaf ziyareti

Esnafların sorunlarını not alan Altınöz, sıkıntıların bir an önce giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağı belirtti.

Kaymakam Altınöz, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Koç ile Mehmet Akif Ersoy caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret ederek, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

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