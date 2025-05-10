Çelikhan Kaymakamı Altınöz'den esnaf ziyareti
Adıyaman Çelikhan Kaymakamı Ali Cemal Altınöz esnafı ziyaret etti.
Adıyaman Çelikhan Kaymakamı Ali Cemal Altınöz esnafı ziyaret etti.
Kaymakam Altınöz, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Koç ile Mehmet Akif Ersoy caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret ederek, sorunlarını ve taleplerini dinledi.
Esnafların sorunlarını not alan Altınöz, sıkıntıların bir an önce giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağı belirtti.
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