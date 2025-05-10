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        Çelikhan Kaymakamı Altınöz'den esnaf ziyareti

        Adıyaman Çelikhan Kaymakamı Ali Cemal Altınöz esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 12:50 Güncelleme: 10.05.2025 - 12:52
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        Çelikhan Kaymakamı Altınöz'den esnaf ziyareti
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        Adıyaman Çelikhan Kaymakamı Ali Cemal Altınöz esnafı ziyaret etti.

        Kaymakam Altınöz, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Koç ile Mehmet Akif Ersoy caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret ederek, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

        Esnafların sorunlarını not alan Altınöz, sıkıntıların bir an önce giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağı belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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