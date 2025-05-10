Adıyaman'da yanan otomobilde hasar oluştu
Adıyaman'ın Besni ilçesinde park halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde park halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu.
Y.Ö. Yeni Besni Mahallesinde park halindeki otomobilini çalıştırmak istediği sırada araç alev aldı.
İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmanın ardından yangın söndürdü.
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