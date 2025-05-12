Adıyaman'da hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı
Adıyaman'da 149 kişilik hac kafilesi, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
Adıyaman'da 149 kişilik hac kafilesi, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
Havaalanında düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
İl Müftü Vekili Hilmi Benli, buradaki konuşmasında, hacı adaylarının kutsal topraklarda hac vazifesini en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini söyledi.
Törene, müftülük şube müdürleri, din görevlileri, hacı adaylarıyla çok sayıda vatandaş katıldı.
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