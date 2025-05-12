Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, J.G. idaresindeki 34 DJT 016 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı eski hükümet konağı önünde F.G. yönetimindeki 41 AÖF 550 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile motosikletteki R.G. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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