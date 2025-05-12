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        Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 17:14 Güncelleme: 12.05.2025 - 17:14
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        Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, J.G. idaresindeki 34 DJT 016 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı eski hükümet konağı önünde F.G. yönetimindeki 41 AÖF 550 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü ile motosikletteki R.G. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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