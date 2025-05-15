Kahta'da liseler arası ses yarışmasının finali yapıldı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında liseler arasında düzenlenen ses yarışmasının finali yapıldı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında liseler arasında düzenlenen ses yarışmasının finali yapıldı.
Kaymakamlık, belediye, ilçe gençlik ve spor müdürlüğü, ilçe milli eğitim müdürlüğü iş birliğinde organize edilen yarışmanın final turu, Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Etkinlikte öğrenciler yeteneklerini sergilerken, salonu dolduran izleyiciler de yarışmacılara eşlik etti.
Yarışmada Zeynep Ertaş birinci, Şahadet Dede ikinci, Nihal Yapıcı üçüncü oldu.
Dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.
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