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        Adıyaman'da UMKE eğitimleri tatbikatla tamamlandı

        Adıyaman'da, UMKE kampı ve medikal kurtarma uygulamaları eğitimi tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 13:27 Güncelleme: 16.05.2025 - 13:27
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        Adıyaman'da UMKE eğitimleri tatbikatla tamamlandı
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        Adıyaman'da, UMKE kampı ve medikal kurtarma uygulamaları eğitimi tamamlandı.

        Ali Dağı'nda deprem, sel, maden ile trafik kazası ve kayıp şahıs senaryolarını içeren kapsamlı tatbikatlarla sona eren eğitim sürecinde, Adıyaman UMKE ekibine 25 yeni gönüllü katıldı.

        Eğitimin son gününde senaryo gereği devrilen araçtaki yaralıların kurtarılmasına ilişkin tatbikat yapıldı.

        İl Sağlık Müdürü Mehmet Şirik, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Kasın Tekin, Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kutlu, katılımcılara belge verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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