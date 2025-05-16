Adıyaman'da UMKE eğitimleri tatbikatla tamamlandı

Ali Dağı'nda deprem, sel, maden ile trafik kazası ve kayıp şahıs senaryolarını içeren kapsamlı tatbikatlarla sona eren eğitim sürecinde, Adıyaman UMKE ekibine 25 yeni gönüllü katıldı.

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