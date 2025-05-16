Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda M.S., R.E., S.E. ve M.M. gözaltına alındı.

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