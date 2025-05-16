Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı
Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda M.S., R.E., S.E. ve M.M. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen bu kişilerden M.M. cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
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