Adıyaman'da depremde sağ kolunu kaybeden çocuk masa tenisinde kendisini geliştiriyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ailesini ve sağ kolunu kaybeden 9 yaşındaki Ertuğrul Ekinci, masa tenisiyle hayata tutundu.

Depremde annesi, babası ve ağabeyini kaybeden Ekinci, depremin 3'üncü gününde enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.

Sağ kolunun ampute edilmesinin ardından yaklaşık 5 ay Şanlıurfa ve Konya'daki hastanelerde tedavi gören Ekinci, daha sonra Adıyaman'da dedesi Mustafa Ekinci ve babaannesi Sarıye Ekinci’nin yanında yaşamını sürdürmeye başladı.

Fiziksel ve psikolojik rehabilitasyon sürecinde sporla tanışan Ertuğrul, uzuv kaybı yaşayan depremzedelere destek amacıyla kurulan 6 Şubat Derneğinin gönüllü eğitmenleri tarafından masa tenisine yönlendirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce sağlanan ekipmanlarla antrenmanlara başlayan Ekinci, sağ elinin yerine sol elini kullanmayı öğrenerek kısa sürede önemli bir gelişim gösterdi.

Dede Mustafa Ekinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Adıyaman TOKİ İlkokulu 3. sınıf öğrencisi torununu her sabah okula götürdüğünü, Ertuğrul'un okuldan geldikten sonra tenis oynadığını dile getirdi.

Ekinci, tenisi çok seven torununun bu spora başladıktan sonra derslerindeki başarısının da arttığını ifade etti.

Masa Tenisi Antrenörü Ahmet Faruk Yüzer ise "Ertuğrul, depremde sağ kolunu kaybetti. Sağ kolu, aktif olarak kullandığı koluydu. Sol kolunu geliştirmek için bu spora yönlendirdik. Spor onun için çok faydalı oluyor, dikkatini artırıyor ve birçok yönden katkı sağlıyor." dedi.

Ertuğrul Ekinci de masa tenisi sayesinde hayata tutunduğunu kaydetti.