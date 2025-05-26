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        Adıyaman'da çizgili sırtlan görüntülendi

        Adıyaman'ın Besni ilçesindeki dağlık arazide, nesli tükenme tehlikesi altındaki bir çizgili sırtlan cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 16:03 Güncelleme: 26.05.2025 - 16:03
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        Adıyaman'da çizgili sırtlan görüntülendi
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        Adıyaman'ın Besni ilçesindeki dağlık arazide, nesli tükenme tehlikesi altındaki bir çizgili sırtlan cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Kızılin köyü yakınlarında gezintiye çıkan vatandaşlar, çizgili sırtlanla karşılaştı.

        O anları cep telefonlarıyla kayda alan grubun, çekim sırasında sırtlana seslenmesi de dikkati çekti.

        Çevrede dolaşan sırtlan, bir süre sonra gözden uzaklaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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