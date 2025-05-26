Adıyaman'da çizgili sırtlan görüntülendi
Adıyaman'ın Besni ilçesindeki dağlık arazide, nesli tükenme tehlikesi altındaki bir çizgili sırtlan cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Adıyaman'ın Besni ilçesindeki dağlık arazide, nesli tükenme tehlikesi altındaki bir çizgili sırtlan cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Kızılin köyü yakınlarında gezintiye çıkan vatandaşlar, çizgili sırtlanla karşılaştı.
O anları cep telefonlarıyla kayda alan grubun, çekim sırasında sırtlana seslenmesi de dikkati çekti.
Çevrede dolaşan sırtlan, bir süre sonra gözden uzaklaştı.
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