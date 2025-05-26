GÜNCELLEME - Adıyaman'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Bahçecik Mahallesi'nde 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

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