Alman kadın Adıyaman'da Müslüman oldu
Adıyaman'da yaşayan Alman Tamara Erdoğan, düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.
Adıyaman'da yaşayan Alman Tamara Erdoğan, düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.
Erdoğan, Müslüman olmaya karar verdikten sonra Adıyaman İl Müftülüğünü ziyaret etti.
Burada düzenlenen ihtida merasiminde Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyen Erdoğan, İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu öncülüğünde kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.
Kur'an-ı Kerim ve seccade hediye edilen Tamara, ismini "Esma" olarak değiştireceğini söyledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.