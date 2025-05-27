Alman kadın Adıyaman'da Müslüman oldu

Kur'an-ı Kerim ve seccade hediye edilen Tamara, ismini "Esma" olarak değiştireceğini söyledi.

Burada düzenlenen ihtida merasiminde Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyen Erdoğan, İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu öncülüğünde kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

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