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        Adıyaman Belediyesi'nden Gazze'ye gönderilen bağışın geri istendiğine ilişkin açıklama:

        Adıyaman Belediyesi tarafından Gazze'ye gönderilen 10 milyon liralık bağışın, savaş nedeniyle yerine ulaşılmadığını için İHH tarafından paranın belediyeye iade edildiği belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 13:17 Güncelleme: 02.06.2025 - 13:17
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        Adıyaman Belediyesi'nden Gazze'ye gönderilen bağışın geri istendiğine ilişkin açıklama:
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        Adıyaman Belediyesi tarafından Gazze'ye gönderilen 10 milyon liralık bağışın, savaş nedeniyle yerine ulaşılmadığını için İHH tarafından paranın belediyeye iade edildiği belirtildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, çıkan haberlerle algı oluşturulmaya çalışıldığı ve dezenformasyon yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Öncelikle bilinmelidir ki, bu yardım kararı Adıyaman Belediye Meclisi tarafından 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde, 5 Mart 2024 tarihinde alınmış, karar doğrultusunda bahsi geçen 10 milyon lira meblağ 22 Mart 2024 tarihinde yardımı ulaştırmakla sorumlu olan İnsani Yardım Vakfı'na (İHH) iletilmiştir. Ancak, Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere'nin göreve başlamasının ardından, 25 Nisan 2024 tarihinde İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Sayın Uğur Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Göksun Belediyemizi ziyaret etmiş, uluslararası gelişmeler, savaş ortamı ve güvenlik riskleri nedeniyle yardımın Gazze'ye ulaştırılamadığını bildirmişlerdir." ifadeleri kullanıldı.

        Belediye Meclisi tarafından yardımın iptaline ilişkin bir kararın bulunmadığı aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi:

        "Ayrıca bu süreçte, 6 Şubat depremlerinden en ağır şekilde etkilenen illerden biri olan Adıyaman'ın hala ciddi barınma, altyapı ve sosyal destek ihtiyaçlarıyla mücadele ettiğine dikkat çekilmiştir. Uluslararası gelişmeler ve savaş koşulları nedeniyle yardımın ulaştırılamaması ve yerel öncelikler doğrultusunda bağışın iade edilebileceği konusu gündeme getirilmiştir. Görüşme sonucunda, yardımın iadesi kararlaştırılmış ve alınan karar doğrultusunda, 7 Mayıs 2024 tarihinde bağış, usulüne uygun şekilde İHH tarafından Belediyemize iade edilmiştir. Bazı haber ve açıklamalarda iddia edildiği gibi, Belediye Meclisimiz tarafından yardımın iptaline ilişkin alınmış herhangi bir karar bulunmamaktadır. Aksini iddia eden haber, paylaşım ve açıklamalar manipülatif ve tamamen gerçek dışıdır. Adıyaman Belediyesi, bu sürecin yalnızca muhatabı olmuş, hiçbir siyasi yönlendirme, baskı ya da art niyetli girişim içerisinde yer almamıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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