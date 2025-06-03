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        Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 00:13 Güncelleme: 03.06.2025 - 00:28
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        Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Adıyaman’ın Besni ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Şahintepesi mevkiinde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada S.Ö. ile M.Y. tabancayla yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, polis ekipleri olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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