Adıyaman'da yüksekten düşen kişi yaralandı
Adıyaman'da evinin inşaatında çalışırken düşen kişi yaralandı.
Adıyaman'da evinin inşaatında çalışırken düşen kişi yaralandı.
Bozbey Mahallesi Bozbey Caddesi'nde M.Y. evinin inşaatında sulama yaptığı esnada birinci kattan dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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