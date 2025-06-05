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        Adıyaman'da yüksekten düşen kişi yaralandı

        Adıyaman'da evinin inşaatında çalışırken düşen kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 10:21 Güncelleme: 05.06.2025 - 10:21
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        Adıyaman'da yüksekten düşen kişi yaralandı
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        Adıyaman'da evinin inşaatında çalışırken düşen kişi yaralandı.

        Bozbey Mahallesi Bozbey Caddesi'nde M.Y. evinin inşaatında sulama yaptığı esnada birinci kattan dengesini kaybederek düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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