Çelikhan'da emniyet ekipleri bayram uygulaması yaptı

Uygulamada araç sürücülerin emniyet kemerinin takılı olup olmadığını kontrol eden ekipler, 160 araç ve 530 kişinin kimliklerini sorguladı.

Ekipler, vatandaşların huzur ve güvenini sağlanması amacıyla sürücülerin yavaş ve dikkatli gitmeleri konusunda uyardı.

İlçe Emniyet Amirliği Trafik Şube ekipleri Mahmut Nedim Ökmen Mahallesi'nde kepir mevkisinde yol ve güvenlik uygulaması yaptı.

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