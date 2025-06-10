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        Depremde kaybettikleri sınıf arkadaşları adına kütüphane kurdular

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden Neslihan Narman adına mezun olduğu İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kütüphane açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 12:10 Güncelleme: 10.06.2025 - 12:36
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        Depremde kaybettikleri sınıf arkadaşları adına kütüphane kurdular
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        Adıyaman’ın Besni ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden Neslihan Narman adına mezun olduğu İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kütüphane açıldı.

        Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nde öğrenim gören Neslihan Narman, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde memleketi Besni ilçesinde oturduğu binanın çökmesi sonucu hayatını kaybetti.

        Narman adına mezun olduğu Besni İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bir kütüphane açmak isteyen lise ve üniversite arkadaşları, kitap ve dolap çalışmalarını tamamladı.

        Kütüphanenin açılışı için İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tören düzenlendi.

        Açılış töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, depremde hayatını kaybeden Besnili öğrenci Neslihan Narman ile tüm deprem şehitlerine rahmet diledi.

        Depremin bölgede büyük yaralar açtığını ifade eden Demirel, ülkenin bir daha böyle bir afet yaşamaması temennisinde bulunurken, okul bünyesinde açılan kütüphaneye destek veren Narman’ın sınıf arkadaşları ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Katılımcılar daha sonra açılışı yapılan kütüphaneyi gezdi.

        Törene, Belediye Başkanı Reşit Alkan, Narman'ın ailesi ve okul arkadaşları, kütüphaneye katkıda bulunanlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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