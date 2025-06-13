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        Adıyaman'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 11:28 Güncelleme: 13.06.2025 - 11:28
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        Adıyaman'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Ahmet Gültekin idaresindeki 19 DL 454 plakalı kamyonet, Güneykaş köyü yakınlarında Ali Sadak yönetimindeki 34 DFF 340 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, kamyonet sürücüsü Gültekin yaşamını yitirdi, otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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