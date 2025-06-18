Adıyaman'da akıl ve zeka oyunları turnuvası sona erdi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, gerçekleştirilen akıl ve zeka oyunları turnuvası, ödül töreniyle sona erdi.

İlçe Gençlik Merkezi çok amaçlı spor salonunda gerçekleştirilen turnuvaya anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinden yaklaşık 750 öğrenci katıldı.

Öğrenciler, final etabında ABC Bağlama oyununun yanı sıra Mangala ve Sudoku gibi strateji ve dikkat gerektiren oyunlarda birbirleriyle yarıştı.

Turnuvada dereceye giren öğrencilere ödüllerini Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek takdim etti.