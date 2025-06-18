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        Adıyaman'da akıl ve zeka oyunları turnuvası sona erdi

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, gerçekleştirilen akıl ve zeka oyunları turnuvası, ödül töreniyle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 16:58 Güncelleme: 18.06.2025 - 17:00
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        Adıyaman'da akıl ve zeka oyunları turnuvası sona erdi
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, gerçekleştirilen akıl ve zeka oyunları turnuvası, ödül töreniyle sona erdi.

        İlçe Gençlik Merkezi çok amaçlı spor salonunda gerçekleştirilen turnuvaya anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinden yaklaşık 750 öğrenci katıldı.

        Öğrenciler, final etabında ABC Bağlama oyununun yanı sıra Mangala ve Sudoku gibi strateji ve dikkat gerektiren oyunlarda birbirleriyle yarıştı.

        Turnuvada dereceye giren öğrencilere ödüllerini Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek takdim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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