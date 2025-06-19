Adıyaman'da çıkan anız yangını söndürüldü

Adıyaman’ın Besni ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Ali Erdemoğlu Mahallesi Besni Devlet Hastanesi yakınlarında hasadı tamamlanmış bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, kepçe ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.