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        Adıyaman'da çıkan anız yangını söndürüldü

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 16:10 Güncelleme: 19.06.2025 - 16:10
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        Adıyaman'da çıkan anız yangını söndürüldü
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        Adıyaman’ın Besni ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

        Ali Erdemoğlu Mahallesi Besni Devlet Hastanesi yakınlarında hasadı tamamlanmış bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, kepçe ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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