"Tarım, Orman ve İnsan" temalı fotoğraf yarışmasında derece giren eserler Adıyaman'da sergilendi

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca 2024'te düzenlenen "Tarım, Orman ve İnsan" temalı fotoğraf yarışmasında dereceye giren 120 eser Adıyaman'da sergilendi.

Bakanlığın geçen yol "genel", "çiftçi", "öğrenci", "bakanlık çalışanları", "Deniz Bank çalışanları" ve "üretimin ve üreticinin yüzyılı" olmak üzere 6 ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışmada derece elde eden 120 eser Adıyaman İl Halk Kütüphanesinde sergilendi.

Vali Osman Varol, açılışta yaptığı konuşmada, tarımın ülke için öneminden bahsetti.

Yarışmaların her zaman farkındalık oluşturduğunu ifade eden Varol, "Bu tip etkinlikler, faaliyetler de tarımsal üretimin, orman varlığının, ormanların ve doğal hayatın kıymetinin vatandaşlarımız tarafından tekrar hatırlanması için bir farkındalık yaratıyor. Tüm halkımızı da bu sergiyi görmeye ve bu fotoğrafları izlemeye davet ediyorum." dedi.