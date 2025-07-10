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        Adıyaman'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü öldü

        Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 19:40 Güncelleme: 10.07.2025 - 19:40
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        Adıyaman'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü öldü
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        Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Osman Göğüs idaresindeki 63 AJL 958 hafriyat kamyonu, Çavçük köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        Kaza yerine sağlık, AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan sürücü müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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