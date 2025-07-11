Adıyaman'da depremzedelere 41 akülü sandalye dağıtıldı

Törene, Adıyaman Valisi Osman Varol, Yargıtay ve Yüksek Seçim Kurulu Üyesi Mahmut Akgün, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, hayırsever Harun Yurt'un eşi Hülya Yurt ile protokol üyeleri katıldı.

Vali Varol, katkılarından dolayı Hülya Yurt'a plaket takdim etti.

Varol, "Hayırsever Harun Yurt ve kıymetli dostlarının desteğiyle gerçekleştirilen bu anlamlı kampanya için teşekkür ediyor, dağıtımı yapılan sandalyelerin engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Dağıtımı yapılan 41 sandalyeden 30'u il merkezindeki, 11'i ise ilçelerdeki vatandaşlara ulaştırılacak.

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