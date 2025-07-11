Adıyaman'da oto kurtarıcıda çıkan yangın söndürüldü
Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeyken alev alan römork yüklü oto kurtarıcı aracı kullanılmaz hale geldi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeyken alev alan römork yüklü oto kurtarıcı aracı kullanılmaz hale geldi.
D.E. idaresindeki plakası öğrenilemeyen ve üzerinde römork yüklü olan oto kurtarıcı araç Üçgöz köyü yakınlarında seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Dumanları fark eden sürücü itfaiyeye haber verdi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası oto kurtarıcı araç kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.