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        Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isteyen 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 00:02 Güncelleme: 15.07.2025 - 00:02
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        Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isteyen 1 kişi hayatını kaybetti.

        Aşağısarhan Mahallesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Bu sırada kavgayı ayırmak isteyen Mehmet Bozbayır aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

        Besni Devlet Hastanesine kaldırılan Bozbayır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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