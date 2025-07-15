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        Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 18:43 Güncelleme: 15.07.2025 - 18:43
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        Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Yeşilyurt Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada M.Y. bıçakla, R.D. ise darbedilerek yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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