Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Yeşilyurt Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada M.Y. bıçakla, R.D. ise darbedilerek yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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