Adıyaman'da devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı
Adıyaman'da minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Adıyaman'da minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 02 ADM 225 plakalı minibüs, Adıyaman-Kahta kara yolu 15'inci kilometresinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı.
Sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.