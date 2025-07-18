Adıyaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
M.K. idaresindeki 35 AS 061 plakalı otomobil, Besni-Gölbaşı kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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