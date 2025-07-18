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        Adıyaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 10:19 Güncelleme: 18.07.2025 - 10:19
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        Adıyaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        M.K. idaresindeki 35 AS 061 plakalı otomobil, Besni-Gölbaşı kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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