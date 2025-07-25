Adıyaman'da evin mutfağına giren yılanı itfaiye ekibi yakaladı
Adıyaman'da bir evin mutfağına giren yılan, itfaiye ekibince yakalandı.
Adıyaman'da bir evin mutfağına giren yılan, itfaiye ekibince yakalandı.
Merkeze bağlı Tekpınar köyündeki evlerinin mutfağında yaklaşık 1,5 metrelik yılan gören ev sahipleri, durumu Adıyaman Belediyesi İtfaiye Amirliği ekibine bildirdi.
İtfaiye ekibi, mutfaktaki yılanı yakalayıp daha sonra doğal yaşam alanına bıraktı.
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