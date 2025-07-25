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        Adıyaman'da evin mutfağına giren yılanı itfaiye ekibi yakaladı

        Adıyaman'da bir evin mutfağına giren yılan, itfaiye ekibince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 13:35 Güncelleme: 25.07.2025 - 13:48
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        Adıyaman'da evin mutfağına giren yılanı itfaiye ekibi yakaladı
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        Adıyaman'da bir evin mutfağına giren yılan, itfaiye ekibince yakalandı.

        Merkeze bağlı Tekpınar köyündeki evlerinin mutfağında yaklaşık 1,5 metrelik yılan gören ev sahipleri, durumu Adıyaman Belediyesi İtfaiye Amirliği ekibine bildirdi.

        İtfaiye ekibi, mutfaktaki yılanı yakalayıp daha sonra doğal yaşam alanına bıraktı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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