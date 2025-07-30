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        Adıyaman'da yapımı tamamlanan 48 ticarethanenin hak sahiplerine dağıtımı başladı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da yapımı tamamlanan ticarethanelerin dağıtımına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 16:58 Güncelleme: 30.07.2025 - 16:58
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        Adıyaman'da yapımı tamamlanan 48 ticarethanenin hak sahiplerine dağıtımı başladı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da yapımı tamamlanan ticarethanelerin dağıtımına başlandı.

        AFAD Adıyaman Şube Müdürü Hakan Dursun, Besni ilçesindeki hak sahipleriyle iş yerlerini gezdi.

        Dursun, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Besni ilçesinin Sugözü mevkisinde yapılan 1593 deprem konutundan 1054'ünün teslimatının yapıldığını dile getirdi.

        Konut alanı içerisinde yapımı tamamlanan ticarethanelerin de anahtar teslim aşamasına geldiğini aktaran Dursun, Besni, Kahta ve Gölbaşı ilçelerindeki toplam 48 ticarethanenin hak sahiplerine teslim edilmeye başladığını bildirdi.

        İş yerini teslim alan hak sahibi Nihat Ağır, 11 ili kapsayan 6 Şubat depremlerinden sonra zorlu bir süreç yaşadıklarını söyledi.

        Bu süreçten itibaren devlet ve milletin el ele bir şekilde bütünleştiğini ifade eden Ağır, "Açıkçası böyle bir çalışmayı beklemiyorduk. Bu kadar hızlı bir şekilde yetiştirileceğini ben şahsen beklemiyordum. Cumhurbaşkanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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