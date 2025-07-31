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        Adıyaman'da jandarma, ormanlarda yangın riskine karşı denetim yapıyor

        Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangın riskine karşı ormanlarda denetim yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 10:36 Güncelleme: 31.07.2025 - 10:47
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        Adıyaman'da jandarma, ormanlarda yangın riskine karşı denetim yapıyor
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        Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangın riskine karşı ormanlarda denetim yapıyor.

        Jandarma Özel Harekat Timi, asayiş ve trafik ekipleri, Ali Dağı Köyü sınırlarındaki ormanlık ve mesire alanlarında devriye atıyor, dronla bölgede denetim yapıyor. 7 gün 24 saat esasına göre faaliyetlerde bulunan ekipler, termal kameralarla da bölgeyi sürekli kontrol ediyor.

        Ekipler, vatandaşlara yüksek yangın riski taşıyan bölgelere girilmemesi, yangına sebep verebilecek mangal yakma, sigara izmariti atma, cam ve pet şişeleri ormanda bırakma gibi davranışlardan kaçınılması uyarısında bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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