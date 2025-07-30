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        Yeşilay'ın bölge istişare toplantısı Adıyaman'da yapıldı

        Yeşilay Fırat Bölge Koordinatörlüğü bölge istişare toplantısı, Adıyaman'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 11:14 Güncelleme: 30.07.2025 - 11:14
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        Yeşilay'ın bölge istişare toplantısı Adıyaman'da yapıldı
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        Yeşilay Fırat Bölge Koordinatörlüğü bölge istişare toplantısı, Adıyaman'da gerçekleştirildi.

        İlim Yayma Cemiyeti'ndeki toplantıda Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) faaliyetleri, şube faaliyetleri değerlendirmesi, iyi uygulama örnekleri ve iyileştirme çalışmaları ele alındı.

        Toplantıya çevre illerin şube yönetimleri ve üyeleri katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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