Yeşilay'ın bölge istişare toplantısı Adıyaman'da yapıldı
Yeşilay Fırat Bölge Koordinatörlüğü bölge istişare toplantısı, Adıyaman'da gerçekleştirildi.
Yeşilay Fırat Bölge Koordinatörlüğü bölge istişare toplantısı, Adıyaman'da gerçekleştirildi.
İlim Yayma Cemiyeti'ndeki toplantıda Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) faaliyetleri, şube faaliyetleri değerlendirmesi, iyi uygulama örnekleri ve iyileştirme çalışmaları ele alındı.
Toplantıya çevre illerin şube yönetimleri ve üyeleri katıldı.
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