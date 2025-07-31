Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da kalıcı konutlarda sona yaklaşıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yeniden inşa sürecine giren Adıyaman'da, kalıcı konutlarda sona yaklaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 12:12 Güncelleme: 31.07.2025 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da kalıcı konutlarda sona yaklaşıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yeniden inşa sürecine giren Adıyaman'da, kalıcı konutlarda sona yaklaşıldı.

        Vali Osman Varol, AA muhabirine, Mara ve Musalla mahallelerinde yürütülen dönüşüm projelerinde sona yaklaşıldığını söyledi.

        İki mahallede toplam 1427 konut ve 34 ticari alan inşa edildiğini belirten Varol, "Konutların büyük bölümü bitme aşamasına geldi. Kısa sürede hak sahiplerine teslim edilecek." dedi.

        Konutların çevresinde sosyal donatı alanlarının da yapıldığını ifade eden Varol, şöyle devam etti:

        "Burası hem tarihi kimliğiyle hem de çarşı alanlarına yakınlığıyla çok kıymetli bir bölge. Modern çevre düzenlemeleri, parklar ve sosyal alanlarla burada yepyeni bir yaşam alanı oluşturduk. İnşallah bu yıl içerisinde teslimler hızlanarak tamamlanacak."

        Adıyaman'ın çehresinin değiştiğini anlatan Varol, "Adıyaman kısa sürede toparlanma sürecine girdi. Bugün geldiğimiz noktada çalışmaların önemli bir bölümü tamamlanmak üzere. Şehrimizin çehresi değişiyor, insanlar yavaş yavaş yeni yaşamlarına başlıyor." şeklinde konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
        Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
        Altaylı 3 Ekim'de hakim karşısında
        Altaylı 3 Ekim'de hakim karşısında
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        "İnsanlık dışı politikaların sonucunda Gazze halkı açlık çekiyor"
        "İnsanlık dışı politikaların sonucunda Gazze halkı açlık çekiyor"
        Her gün on binlerce mikroplastik parçacığı soluyoruz
        Her gün on binlerce mikroplastik parçacığı soluyoruz
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        1000 çevik kuvvetli konser
        1000 çevik kuvvetli konser
        Katili polis söyledi!
        Katili polis söyledi!
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        ABD Senatosu İsrail'e silah satışının engellenmesini oyladı
        ABD Senatosu İsrail'e silah satışının engellenmesini oyladı
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Hikayenin başlangıcı: Hermoso transferinin iptali!
        Hikayenin başlangıcı: Hermoso transferinin iptali!
        Rusya'daki deprem neden daha fazla tsunami hasarına yol açmadı?
        Rusya'daki deprem neden daha fazla tsunami hasarına yol açmadı?
        Forma fiyatında devler ligindeyiz
        Forma fiyatında devler ligindeyiz
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Tom Barrack'tan Habertürk'e açıklamalar
        Tom Barrack'tan Habertürk'e açıklamalar

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da jandarma, ormanlarda yangın riskine karşı denetim yapıyor
        Adıyaman'da jandarma, ormanlarda yangın riskine karşı denetim yapıyor
        Adıyaman'da yapımı tamamlanan 48 ticarethanenin hak sahiplerine dağıtımı ba...
        Adıyaman'da yapımı tamamlanan 48 ticarethanenin hak sahiplerine dağıtımı ba...
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Yeşilay'ın bölge istişare toplantısı Adıyaman'da yapıldı
        Yeşilay'ın bölge istişare toplantısı Adıyaman'da yapıldı
        Mobil Kur'an kursu Adıyaman'da çocuklarla buluştu
        Mobil Kur'an kursu Adıyaman'da çocuklarla buluştu
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı