Adıyaman'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü
Adıyaman'da şehirlerarası yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada, otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.
Selahattin S. idaresindeki 21 AGJ 372 plakalı yolcu otobüsü, Adıyaman-Kahta karayolunun 5. kilometresinde karşı yönden gelen Yakup Gültekin idaresindeki 44 DL 319 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile Esmanur, Belinay ve Muaz Gültekin hayatını kaybetti.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
