        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü

        Adıyaman'da şehirlerarası yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada, otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 09:31 Güncelleme: 30.09.2025 - 09:31
        Adıyaman'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü
        Adıyaman'da şehirlerarası yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada, otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.

        Selahattin S. idaresindeki 21 AGJ 372 plakalı yolcu otobüsü, Adıyaman-Kahta karayolunun 5. kilometresinde karşı yönden gelen Yakup Gültekin idaresindeki 44 DL 319 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile Esmanur, Belinay ve Muaz Gültekin hayatını kaybetti.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

