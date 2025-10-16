Adıyaman'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Rıdvan Ç. yönetimindeki 46 ADA 397 plakalı motosiklet, Abuzer D. İdaresindeki 27 V 6165 plakalı otomobil ile Alitaşı Mahallesi Halep Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
