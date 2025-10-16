Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 15:18 Güncelleme: 16.10.2025 - 15:41
        Adıyaman'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Rıdvan Ç. yönetimindeki 46 ADA 397 plakalı motosiklet, Abuzer D. İdaresindeki 27 V 6165 plakalı otomobil ile Alitaşı Mahallesi Halep Caddesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

