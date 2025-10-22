Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Gölbaşı'nda hafif ticari aracın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

        Gölbaşı ilçesinde, hafif ticari aracın Göksu Çayı'na devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 17:39 Güncelleme: 22.10.2025 - 17:39
        Gölbaşı'nda hafif ticari aracın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
        Gölbaşı ilçesinde, hafif ticari aracın Göksu Çayı'na devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Y.T yönetimindeki 01 ZK 833 plakalı hafif ticari araç, Gölbaşı-Malatya karayolunun 15. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda Göksu Çayı'na devrildi.

        Kazada sürücü ve araçtaki bir kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

