Adıyaman'da "Bağımsızlık için pedalları çeviriyoruz" etkinliği düzenlendi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri ise spor yapmanın önemine dikkati çekti.

Etkinliğin ardından konuşan Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Bahattin Tunç, geleneksel olarak düzenledikleri bisiklet turuna bu yıl da yoğun katılım olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.