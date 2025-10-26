Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da "Bağımsızlık için pedalları çeviriyoruz" etkinliği düzenlendi

        Yeşilay Adıyaman Şubesince, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası etkinlikleri kapsamında "Bağımsızlık için pedalları çeviriyoruz" sloganıyla bisiklet turu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 13:02 Güncelleme: 26.10.2025 - 13:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da "Bağımsızlık için pedalları çeviriyoruz" etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeşilay Adıyaman Şubesince, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası etkinlikleri kapsamında "Bağımsızlık için pedalları çeviriyoruz" sloganıyla bisiklet turu düzenlendi.

        Organizasyonda, 200 bisiklet tutkunu valilik önünden başlattıkları tur kapsamında kent merkezinde 10 kilometre pedal çevirdi.

        Etkinliğin ardından konuşan Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Bahattin Tunç, geleneksel olarak düzenledikleri bisiklet turuna bu yıl da yoğun katılım olduğunu belirtti.

        Adıyaman Yeşilay Danışmanlık Merkezi Uzman Psikoloğu Yasemin Ünlü, "bağımsızlık" çalışmalarının kentte aralıksız sürdüğünü ifade etti.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri ise spor yapmanın önemine dikkati çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Nişanlısı uzman çavuşu öldürmüştü! Firariydi yakalandı!
        Nişanlısı uzman çavuşu öldürmüştü! Firariydi yakalandı!
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Katz'dan Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
        Katz'dan Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
        Adıyaman'da çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
        Adıyaman'da kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Adıyaman Havalimanı'nda yangın tatbikatı yapıldı
        Adıyaman Havalimanı'nda yangın tatbikatı yapıldı
        Adıyaman'da binadan hırsızlık yaptığı belirlenen 4 zanlı tutuklandı
        Adıyaman'da binadan hırsızlık yaptığı belirlenen 4 zanlı tutuklandı
        Havalimanında uçak kazası tatbikatı gerçeği aratmadı
        Havalimanında uçak kazası tatbikatı gerçeği aratmadı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama