Adıyaman'da 580 gram doğan "Asya" bebek, 108 gün sonra ana kucağına kavuştu

ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'da 27 haftalıkken 580 gram ağırlığında prematüre olarak dünyaya gelen Asya bebek, 108 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.

Kentte yaşayan 26 yaşındaki Mercan Sever, ilk çocuğunu kucağına alacağı hamileliğinin 27. haftasında şiddetli sancıları başlayınca Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürüldü.

Yapılan muayenenin ardından doğuma alınan anne, 580 gram ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Erken doğum nedeniyle organları gelişmediği için kuvöze konulup solunum cihazına bağlanan prematüre bebek, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Yaşam mücadelesi verdiği süreçte 2 kilo 400 grama ulaşan Asya bebek, taburcu edilerek annesinin kucağına kavuştu.

- "Çok zorlu bir süreçti"

Anne Mercan Sever, AA muhabirine, yaşadıkları sürecin zorluklarla dolu olduğunu, ancak sağlık ekibinin desteğiyle umutlarını hiç kaybetmediklerini söyledi.

Bebeğini kucağına aldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Sever, şunları kaydetti:

"İlk günlerde hiçbir şekilde umudumuz yoktu. Doktorlarımız her zaman yanımızdaydı, bize moral verdiler. 108 gün boyunca eşimle bazen ağladık, bazen güldük ama asla vazgeçmedik. Bebeğimiz çok güçlüydü, adeta hayata tutundu. Çok şükür, bugün sağlıklı bir şekilde evimize kavuştuk."

Sever, sağlık çalışanlarının, bebekleriyle yakından ilgilendiğini vurgulayarak, "Doktorlarımız yavrumuzu kendi çocukları gibi sahiplendi. Her defasında içimiz rahat bir şekilde eve gidiyorduk. Çok umutsuz başladığımız bu süreçten, umutla ve mutlulukla ayrıldık." ifadesini kullandı.

Hastane Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Çapan Konca ise yenidoğan yoğun bakım hizmetlerinde son yıllarda önemli gelişmeler yaşandığını belirtti.

Daha düşük ağırlıkta doğan bebeklerin yaşama tutunması için mücadele verdiklerini aktaran Konca, şöyle devam etti: