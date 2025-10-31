Adıyaman'da seyir halindeki otomobil yandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
A.Ö. idaresindeki 06 DJ 4781 plakalı otomobil, Üçgöz köyü yolunda bilinmeyen nedenle alev aldı.
Aracını yol kenarına çekerek yangını söndürmeye çalışan sürücü, müdahalesinde yetersiz kalınca itfaiye ekiplerinden destek istedi.
İtfaiye ekiplerince yarım saatlik çalışma sonucu söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.