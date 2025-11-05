Adıyaman'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
Adıyaman'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, arazide kaçak kazı yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Kaçak kazı yapılan bölgede 3 dedektör, yön gösterici cihaz, dizüstü bilgisayar, kazma, kürek ve demir aparat ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
