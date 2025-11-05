Adıyaman'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Kaçak kazı yapılan bölgede 3 dedektör, yön gösterici cihaz, dizüstü bilgisayar, kazma, kürek ve demir aparat ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.