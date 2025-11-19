Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da engelli ve yaşlı bakım eğitimi düzenlendi

        Türk Kızılay, Evde Bakım Rehberliği ve Destek Projesi kapsamında Adıyaman'da "Engelli ve Yaşlı Bakımı Eğitici Eğitimi" düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 15:00 Güncelleme: 19.11.2025 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da engelli ve yaşlı bakım eğitimi düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk Kızılay, Evde Bakım Rehberliği ve Destek Projesi kapsamında Adıyaman'da "Engelli ve Yaşlı Bakımı Eğitici Eğitimi" düzenledi.

        Türk Kızılay Adıyaman Şubesi'nde düzenlenen eğitimlerde, engelli ve yaşlı bireylere yönelik bakım süreçlerinin güçlendirilmesi hedeflendi.

        Bakım ve Rehabilitasyon Birim Yöneticisi Tayfun Kalsın, yaptığı açıklamada, projenin 11 ilde sürdüğünü belirterek dört gün sürecek eğitimde gönüllülere evde bakım konusunda destek sağladıklarını söyledi.

        Bakım ve Rehabilitasyon Uzmanı Yeşim Arslanoğlu ise 15 modülden oluşan eğitimin ardından gönüllülerin yalnız yaşayan ve bakım gereksinimi bulunan kişilere doğru bakım uygulamalarını sahada anlatacaklarını ifade etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Altından yapılmıştı, yeni sahibini buldu!
        Altından yapılmıştı, yeni sahibini buldu!
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da DEAŞ operasyonu; 2 tutuklama
        Adıyaman'da DEAŞ operasyonu; 2 tutuklama
        Adıyaman Valisi Osman Varol, kentin bir aylık asayiş verilerini açıkladı
        Adıyaman Valisi Osman Varol, kentin bir aylık asayiş verilerini açıkladı
        Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
        Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
        Kaşif 02, bilim ve teknolojiyi köy okullarındaki öğrencilerin ayağına götür...
        Kaşif 02, bilim ve teknolojiyi köy okullarındaki öğrencilerin ayağına götür...
        Park halindeki motosiklet çalındı
        Park halindeki motosiklet çalındı
        Dolgu yolda mahsur kaldı
        Dolgu yolda mahsur kaldı