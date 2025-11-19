Adıyaman'da engelli ve yaşlı bakım eğitimi düzenlendi

Türk Kızılay, Evde Bakım Rehberliği ve Destek Projesi kapsamında Adıyaman'da "Engelli ve Yaşlı Bakımı Eğitici Eğitimi" düzenledi.

Türk Kızılay Adıyaman Şubesi'nde düzenlenen eğitimlerde, engelli ve yaşlı bireylere yönelik bakım süreçlerinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Bakım ve Rehabilitasyon Birim Yöneticisi Tayfun Kalsın, yaptığı açıklamada, projenin 11 ilde sürdüğünü belirterek dört gün sürecek eğitimde gönüllülere evde bakım konusunda destek sağladıklarını söyledi.

Bakım ve Rehabilitasyon Uzmanı Yeşim Arslanoğlu ise 15 modülden oluşan eğitimin ardından gönüllülerin yalnız yaşayan ve bakım gereksinimi bulunan kişilere doğru bakım uygulamalarını sahada anlatacaklarını ifade etti.