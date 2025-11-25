Habertürk
Habertürk
        Adıyaman'da masaj salonlarına yönelik fuhuş operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 19:44 Güncelleme: 25.11.2025 - 19:44
        Adıyaman'da masaj salonlarına yönelik fuhuş operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
        Adıyaman'da polis tarafından masaj salonlarına düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentteki bazı masaj salonlarında fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, fuhşa yer temin ettikleri ve fuhuş yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Ekipler, 3 kişi hakkında ise adli işlem başlattı.

        Yapılan aramada bazı cinsel sağlık ürünleri ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

