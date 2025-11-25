Habertürk
        Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Adıyaman'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 23:31 Güncelleme: 25.11.2025 - 23:31
        Adıyaman'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Adıyaman’da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        M.G. idaresindeki 02 M 0168 plakalı minibüs, Cumhuriyet Mahallesi’nde İ.Y. yönetimindeki 34 KTL 447 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücülerle minibüsteki E.G. yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

